В одном из исправительных учреждений Мордовии прошел семинар с начальниками отрядов

На базе лечебного исправительного учреждения №19 УФСИН РФ по Мордовии был организован и проведен семинар.

Указанный семинар был посвящен планированию проведения культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий.

Участниками рассматриваемого мероприятия стали начальники отрядов по воспитательной работе исправительных учреждений, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии.

В ходе семинара была продемонстрирована презентация об опыте планирования культурно-массовых мероприятий, подготовке проекта проведения мероприятия, формировании инициативной группы из числа положительных осужденных, организации демонстрации кино- и видеофильмов и т.д.

Также была проведена экскурсия по территории колонии, во время которой сотрудникам были продемонстрированы экраны соревнований и таблицы для фиксации результатов спортивных мероприятий.

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Источник: 13.fsin.su