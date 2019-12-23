В Саранске обсудили теплоснабжение многоквартирных домов

В администрации Саранска в ходе оперативного совещания, прошедшего 23 декабря, были об суждены вопросы, касающиеся теплоснабжения многоквартирных домов.

Главы администраций районов города сообщили, что подача тепла в многоквартирные дома в целом нормализовалась, а возникающие вопросы в рабочем порядке решаются с представителями ПАО «Т Плюс».

Глава администрации Пролетарского района Александр Кузьмин сообщил, что аварийные отключения на сетях горячего водоснабжения и теплоснабжения возникают регулярно. На прошлой неделе в указанном районе из-за аварии без тепла остались пять многоквартирных домов, 22 декабря было зафиксировано отключение горячего водоснабжения в 23 многоквартирных домах.

Глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков сообщил, что горожане подают заявки на низкую температуру в квартирах, а при комиссионных выходах выясняется, что температура в жилых помещениях составляет 20-21℃. Руководитель районной администрации отметил, что данная температура может не устраивать, но она соответствует норме.

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Источник: adm-saransk.ru