В Саранске 28 декабря пройдет праздничная ярмарка

В Саранске 28 декабря будет проведена праздничная специализированная ярмарка по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции.

В указанной ярмарке примут участие сельскохозяйственные товаропроизводители, организации пищевой и перерабатывающей промышленности Мордовии.

В рамках рассматриваемого мероприятия горожане смог приобрести свинину, говядину, мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты, сыр, масло сливочное и растительное, колбасные, макаронные и кондитерские изделия, яйца, зерно, муку, сахар, овощи, новогодние ели и другие товары.

Ярмарка будет проводиться по следующим адресам: ул. Ботевградская (от ул. Полежаева до ул. Васенко); просп. 60 лет Октября (от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных); ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой); просп. 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольская).

Ярмарка будет работать в период с 07:00 до 13:00.

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Источник: adm-saransk.ru