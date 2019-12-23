В Саранске будет изменен автобусный маршрут по Юго-Западному шоссе

В январе следующего года в Саранске в очередной раз объявят конкурс по выбору перевозчика на маршрут №39, следующий по Юго-Западному шоссе.

В настоящее время вносятся изменения в схему указанного маршрута. Ранее он пролегал от ТЦ «Хозяин» через Светотехстрой на Юго-Запад по Юго-Западному шоссе. После внесения изменений автобус №39 будет двигаться по следующему маршруту: ул. Солнечная – Лямбирское шоссе – пр. 60 лет Октября – ул. Коваленко – Юго-Западное шоссе – ул. Энгельса – ул. Ульянова – ул. Гагарина – пр. 50 лет Октября – Юго-Западное шоссе – ул. Коваленко – пр. 60 лет Октября – Лямбирское шоссе - ул. Солнечная.

По информации «Известий Мордовии».

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