Мэр Саранска призвал пристально следить за состоянием тротуаров

В ходе оперативного совещания, которое прошло в администрации Саранска 23 декабря, были обсуждены вопросы, которые касаются уборки снега с придомовых территорий и обработки тротуаров противогололедными средствами.

Главы районных администраций доложили, что в настоящее время посыпка тротуаров осуществляется в рабочем порядке.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев отметил, что за состоянием тротуаров нужно следить с особой тщательностью, поскольку имеет место переменчивая погода. Градоначальник подчеркнул, что это касается не только управляющих компаний, но и муниципальных предприятий, которые принимают участие в уборке города. Также мэр обратил внимание на то, что 20 декабря на улице Энгельса был ужаснейший гололед.

Кроме того, в ходе совещания было отмечено, что горожане могут сообщить о скользких участках тротуаров по телефонам: 071, 24-24-71 или 24-07-07. Последний телефонный номер предназначен для получения заявок, которые касаются территорий, не относящихся к придомовым.

По информации «Известий Мордовии».

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