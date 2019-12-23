В Теньгушевском районе продолжат ремонтировать дороги

В Теньгушевском районе на протяжении нескольких ближайших лет будет продолжаться работа по ремонту дорог.

В текущем году в указанном районе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» была отремонтирована дорога, соединяющая Темников, Барашево, Теньгушево и границу Нижегородской области.

На 2021 год запланирован капитальный ремонт магистрали Теньгушево – Куликово – Мельсетьево – граница Рязанской области, а также дороги Теньгушево – Башкирцы и дороги, пролегающей по территории Дудниково.

В 2022 году будут отремонтированы дороги до Такушева и Старой Качеевки.

В 2023 году будут проведены работы по ремонту дорог до Кураева и Березняка, а в 2024 году – до Дачного, Стандрова и Вяжги.

По информации «Известий Мордовии».

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