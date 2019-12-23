Мэра Саранска возмутила работа общественного транспорта

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев во время оперативного совещания, прошедшего 23 декабря, высказал претензии по поводу работы общественного транспорта.

Градоначальник сообщил, что вечером 20 декабря на остановке общественного транспорта «Чистые пруды» он не дождался ни автобуса, ни троллейбуса, хотя время не было поздним. Пётр Тултаев поручил подчиненным провести мониторинг работы общественного транспорта.

Кроме того, мэр обратил внимание на то, что на минувшей неделе в социальных сетях горожане неоднократно жаловались на плохую работу маршрута №10.

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Источник: info-rm.com