В Саранске 24 декабря из-за аварии отключат холодную воду

На некоторых улицах Саранска по причине аварии 24 декабря будет приостановлена подача холодной воды.

С 09:30 до окончания аварийных работ холодное водоснабжение будет отсутствовать в многоквартирных домах, расположенных по следующим адресам: ул. Восточная, д. 1, 7, 9, 11, 13, 15, 17; ул. Горная, д. 3, 9, 13/1, 13/2, 15, 17, 19, 21, 23, 25; ул. Энергетическая, д. 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31; ул. Гайдара, д. 6, 8, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37; ул. Пржевальского, д. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; ул. Белинского, д. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; ул. Кооперативная, д. 1, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24; ул. Центральная, д. 1, 2, 6, 12, 13; ул. Северная, д. 2, 3а, 4, 5а;ул. Вакеева, д. 5, 7, 14, 20.

Также отключение коснется частного сектора. Холодной воды не будет по следующим адресам: ул. Кооперативная; ул. Гайдара; ул. Луначарского; ул. Пржевальского; ул. Северная; ул. Салтыкова-Щедрина; ул. Белинского; пер. Белинского.

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Источник: vksar.ru