В Саранске водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске 67-летняя женщина попала под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

ДТП произошло днём 20 декабря на территории Ленинского района города. 31-летний мужчина, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», во время движения по улице Рабочей совершил наезд на 67-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф