В Саранске горела квартира

В Саранске произошло возгорание квартиры.

Ранним утром 23 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Октябрьского района города. В одной из квартир жилого дома №35, корп. 234, расположенного по адресу – улица Мордовская, вспыхнул огонь. Пламя распространилось на площади 9 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара пока что не поступала.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru