В Атяшевском районе легковушка, которой управлял пьяный мужчина, вылетела в кювет

В Атяшевском районе легковой автомобиль под управлением пьяного мужчины вылетел в кювет.

ДТП произошло вечером 21 декабря на 1-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Атяшево и Тетюши и Б. Манадыши. По предварительной информации, 50-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21070 в состоянии алкогольного опьянения, превысив скорость, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Автомобилист доставлялся в ГБУЗ РМ «Атяшевская РБ», где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф