В Саранске пожар едва не уничтожил квартиру

В Саранске произошел пожар в квартире.
Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 22 декабря. В одной из квартир дома №17, расположенного по адресу – проспект 60 лет Октября, вспыхнуло пламя.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.
Огонь повредил квартиру на площади 6 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru