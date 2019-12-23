В Саранске пожар едва не уничтожил квартиру

В Саранске произошел пожар в квартире.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 22 декабря. В одной из квартир дома №17, расположенного по адресу – проспект 60 лет Октября, вспыхнуло пламя.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Огонь повредил квартиру на площади 6 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru