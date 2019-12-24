В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

Стражами порядка было установлено, что житель Саранска внес в кассу банка денежные средства в сумме 11 тыс. рублей с целью оплаты штрафа ГИББД и ипотечного кредита. Одна их предъявленных горожанином купюр оказалась фальшивой. Номинал поддельной банкноты составляет 1 тыс. рублей.

Горожанин пояснил, что денежные средства были им получены в качестве заработной платы. Мужчина работает водителем-экспедитором в торговой компании. В указанную организацию наличность поступила в виде выручки, сдаваемой торговыми представителями и водителями-экспедиторами с нескольких десятков магазинов и предприятий, расположенных на территории Мордовии.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

Также читайте о том, что в Ардатове 24-летний парень и 38-летняя женщина подозреваются в краже банковской карты у своей знакомой.

Источник: 13.мвд.рф