В Старошайговском районе в результате пожара погиб мужчина

В Старошайговском районе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Вечером 23 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Никольская Саловка. На улице Горького загорелся жилой дом №25. К моменту приезда пожарных имело место открытое горение постройки. Площадь распространения пламени составляла 84 квадратных метра.

В результате пожара погиб владелец дома 1957 года рождения.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru