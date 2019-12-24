В Саранске водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске 40-летняя женщина попала под колёса иномарки на пешеходном переходе.

ДТП произошло утром 23 декабря на территории Ленинского района города. 30-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Опель-Астра», двигаясь по проспекту 50 лет Октября, совершил наезд на 40-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Медики осмотрели пострадавшую на месте инцидента. Гражданке было рекомендовано наблюдение у врача по месту жительства.

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Источник: гибдд.рф