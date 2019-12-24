В Рузаевке 18-летний водитель легкового автомобиля сбил 59-летнего пешехода

В Рузаевке водитель легкового автомобиля сбил пешехода.

Указанное происшествие было зафиксировано вечером 23 декабря на улице Станиславского. 18-летний парень, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21083, совершил наезд на 59-летнего мужчину, который двигался по проезжей части в попутном направлении.

Пешеход получил телесные повреждения. Мужчина доставлялся в районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи гражданин был отпущен домой.

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Источник: гибдд.рф