В Саранске водитель иномарки сбил пешехода-нарушителя

В Саранске 28-летний парень попал под колёса иномарки.

ДТП произошло вечером 23 декабря на территории посёлка Ялга. На улице Пионерской 28-летний пешеход, пересекавший проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода, был сбит автомобилем марки «Фольксваген-Гольф», за рулем которого находился 37-летний мужчина.

Пешеход осматривался медиками на месте происшествия. Молодому человеку было рекомендовано наблюдение у врача по месту жительства.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф