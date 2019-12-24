Полицейские изъяли синтетические наркотики у безработного жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у безработного местного жителя.

Вечером 22 декабря возле дома, расположенного по адресу – улица Ульянова, стражами порядка был задержан 31-летний безработный житель Саранска, в ходе личного досмотра которого были обнаружены синтетические наркотики массой 0,92 г.

Задержанный сообщил, что приобрел наркотики для личного употребления на одном из сайтов.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении мужчины.

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Источник: 13.мвд.рф