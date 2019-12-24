В Мордовии председателя садоводческого товарищества осудили за мошенничество

В Мордовии суд вынес приговор в отношении председателя некоммерческого садоводческого товарищества, обвиняемого в мошенничестве и легализации земельных участков.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в период с октября 2014 года по май 2016 года преступник, используя служебное положение, изготовил и передал в соответствующие органы региона фиктивные документы о принадлежности 21 земельного участка, расположенного на территории земель, относящихся к неразграниченной государственной собственности и находящихся в оперативном управлении администрации Саранска, к садоводческому товариществу, руководителем которого он является.

Каждый участок был оформлен на подставных лиц с последующим присвоением им кадастровых номеров. Затем осужденный незаконно переоформил участки в свою собственность и приобрел право на них, распорядившись наделами по своему усмотрению.

Администрации Саранска был причинен ущерб в размере 5 млн рублей.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 4 лет лишения свободы и штрафа в размере 400 тыс. рублей. Кроме того, суд обязал преступника полностью возместить причиненный ущерб.

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Источник: 13.мвд.рф