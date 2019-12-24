В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже денег с утерянной банковской карты

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается мужчина, который подозревается в похищении денежных средств с утерянной банковской карты.

6 декабря жительница Саранска, возвращаясь из магазина домой, обронила банковскую карту. Спустя некоторое время, горожанка получила сообщение о том, что с её карты были списаны денежные средства в сумме 26 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что деньги были обналичены через банкомат, расположенный по адресу – улица Лихачева, неизвестным мужчиной. Также оказалось, что на оборотной стороне банковской карты был написан пин-код от неё. Момент кражи денег попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Мужчина, который снял деньги с утерянной банковской карты, был одет в куртку черного цвета с капюшоном, спортивные штаны серого цвета и кроссовки черного цвета.

Все, кто что-либо знает о личности или же местонахождении предполагаемого похитителя денег, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(8342)29-77-88, 29-77-58 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф