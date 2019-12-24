В Мордовии прокуратура следит за соблюдением законодательства о социальной защите инвалидов

В Мордовии сотрудники прокуратуры следят за соблюдением законодательства о социальной защите инвалидов и других категорий граждан, нуждающихся в особой социальной правовой защите.

В органах местного самоуправления были выявлены нарушения требований закона о доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной и транспортной инфраструктуры, случаи ненадлежащего финансирования муниципальных программ, направленных на обеспечение безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры граждан, а также факты неисполнения предусмотренных в данных программах мероприятий.

В стационарных учреждениях социального обслуживания были выявлены нарушения закона при предоставлении социальных услуг инвалидам и престарелым, обеспечении техническими средствами реабилитации и выполнении мероприятий по реабилитации в соответствии с их индивидуальными программами, лекарственном обеспечении и хранении лекарственных средств, а также нарушения требований пожарной безопасности и санитарных норм.

В хозяйствующих субъектах были выявлены нарушения требований закона о доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

В общей сложности в нынешнем году сотрудниками прокуратуры было выявлено 409 нарушений федерального законодательства, в целях устранения которых было внесено 80 представлений, в суд было предъявлено 20 исковых заявлений, а также было возбуждено 28 дел об административных правонарушениях.

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Источник: prokrm.ru