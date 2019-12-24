Прокуратура Темниковского района выявила нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан

В Темниковском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Было установлено, что житель указанного района обратился в администрацию сельского поселения с обращением о необходимости проведения ремонта напольного покрытия в помещении его квартиры.

Администрацией муниципального образования рассматриваемое обращение было перенаправлено в МУП «Андреевское ЖКХ», но в итоге оно было оставлено без внимания, ответ на него должностными лицами предприятия не направлялся.

В отношении руководителя МУП «Андреевское ЖКХ» было возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, в адрес руководителя данной организации было внесено представление.

Читайте также о том, что в Мордовии прокуратура следит за соблюдением законодательства о социальной защите инвалидов.

Источник: prokrm.ru