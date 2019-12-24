Главу Дубенского сельского поселения оштрафовали за нарушение закона

В Мордовии главу сельского поселения оштрафовали за нарушение законодательства.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия на 2018–2024 годы» между администрацией Дубенского сельского поселения и АО «Мордовавтодор» в апреле нынешнего года было одновременно заключено 6 договоров на общую сумму 417 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту дворовых площадок и тротуаров у подъездов многоквартирных домов, расположенных в Дубенках.

Выяснилось, что указанные договоры образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную в 6 самостоятельных договоров подряда на сумму до 100 тыс. рублей каждый, для придания видимости формального соблюдения ограничения, предусмотренного действующим законодательством, а также с целью ухода от конкурентных процедур.

Глава Дубенского сельского поселения был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru