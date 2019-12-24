В Мордовии осужденных проведали родственники

В исправительную колонию №22 УФСИН РФ по Мордовии приехали родственники осужденных.

Сотрудники исправительного учреждения провели для гостей инструктаж по порядку поведения на режимной территории и недопущению проноса запрещенных предметов.

В клубе-столовой колонии для гостей были организованы концерт и чаепитие, в ходе которого осужденные и их близкие смогли пообщаться в неформальной обстановке, а также задать представителям администрации учреждения интересующие их вопросы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su