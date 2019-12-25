В Саранске двух мужчин осудили за изнасилование несовершеннолетней девочки

В Саранске суд вынес приговор в отношении двух мужчин, обвиняемых в изнасиловании несовершеннолетней девочки.

Преступление было совершено в начале декабря прошлого года. 17-летняя гражданка и её подруга гостили у своего знакомого. В это время в доме последнего находились ещё несколько человек. Когда упомянутая несовершеннолетняя девочка стала собираться домой, два участника компании 30- и 31-летнего возраста изнасиловали её.

Решением суда в отношении преступников были избраны меры наказания в виде 9,5 и 8 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф