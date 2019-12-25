На некоторых улицах Саранска 28 декабря ограничат движение транспортных средств

В Саранске 28 декабря будет ограничено движение транспортных средств на некоторых улицах.

В период с 18:00 27 декабря до 05:00 28 декабря стоянка транспортных средств будет запрещена по ул. Ботевградской от ул. Полежаева до ул. Васенко, проспекту 60 лет Октября от ул. Веселовского до бульвара Братьев Веденяпиных, ул. Ульянова от ул. Энгельса до ул. М. Расковой, проспекту 70 лет Октября от ул. Косарева до ул. Севастопольской.

В период с 05:00 до 14:00 28 декабря по указанным адресам будет ограничено движение транспортных средств.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение праздничной специализированной ярмарки по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции.

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Источник: adm-saransk.ru