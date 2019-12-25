В Мордовии прошел футбольный матч между подразделениями МВД

В Саранске прошел футбольный товарищеский матч сотрудников подразделений органов внутренних дел.

В состязании приняли участие команды МВД и УГИБДД МВД по Мордовии. Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике стала местом проведения матча.

Игра завершилась со счетом 2:2.

Организаторы матча говорят о том, что подобного рода мероприятия не только сплачивают и укрепляют коллектив, но и способствуют развитию физического и морального здоровья сотрудников.

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Источник: 13.мвд.рф