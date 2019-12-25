В Мордовии сотрудники ГИБДД провели проверки пассажирского транспорта

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели проверки пассажирского транспорта.

В период с 16 по 22 декабря сотрудники Госавтоинспекции провели 15 локальных оперативно-профилактических мероприятий по проверке автобусов. В общей сложности было проверено 463 транспортных средства. Стражи порядка выявили 127 нарушений требований действующего законодательства.

В период с января по ноябрь нынешнего года в Мордовии по вине водителей пассажирского транспорта произошло 57 ДТП. В результате данных происшествий 1 человек погиб и ещё 62 получили травмы.

Также читайте о том, что в Мордовии прокуратура следит за соблюдением законодательства о социальной защите инвалидов.

Источник: 13.мвд.рф