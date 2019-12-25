В Ардатовском районе загорелся жилой дом

В Ардатовском районе произошло возгорание жилого дома.
Утром 24 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Тургенево. На улице Ленинской загорелся частный жилой дом №124. Площадь распространения пламени составила 64 квадратных метра.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь серьезно повредил постройку.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru