В Ардатовском районе загорелся жилой дом

В Ардатовском районе произошло возгорание жилого дома.

Утром 24 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Тургенево. На улице Ленинской загорелся частный жилой дом №124. Площадь распространения пламени составила 64 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь серьезно повредил постройку.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru