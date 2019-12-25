Житель Ардатова из-за обиды решил оклеветать своего сына

В Ардатове местный житель обвинил своего сына в преступлении, которое последний не совершал.

57-летний житель Ардатова, являющийся индивидуальным предпринимателем, сообщил полицейским о том, что его сын самовольно завладел двумя тракторами, мотоциклом, погрузчиком, экскаватором, автомобилями марок УАЗ-452 и УАЗ-469, а также ГАЗ-53 и ГАЗ-66. Данная техника использовалась для заготовки леса.

Стражи порядка выяснили, что информация, которую сообщил житель Ардатова, не соответствует действительности. Оказалось, что мужчина поссорился с сыном, из-за обиды, оставшейся после конфликта, гражданин решил оклеветать родственника.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Ардатова.

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Источник: 13.мвд.рф