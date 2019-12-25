Полицейские задержали жителя Саранска, подозреваемого в совершении нескольких краж

Сотрудники правоохранительных органов задержали 54-летнего жителя Саранска, который подозревается в совершении нескольких краж.

Стражами порядка было установлено, что ранее неоднократно судимый житель Саранска 54-летнего возраста в период с конца сентября по декабрь текущего года несколько раз похищал имущество со строящихся домов и строительных вагончиков, расположенных на территории посёлка Николаевка. Своего рода добычей подозреваемого стали дрель, шуруповерт, УШМ, перфоратор, бензогенератор, электроудлинители, электрический кабель и медные провода.

Украденные вещи мужчина сдавал в пункт приема металла. Сумма ущерба, причиненного пострадавшим, составила более 70 тыс. рублей.

Стражам порядка удалось установить причастность подозреваемого к восьми кражам. В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф