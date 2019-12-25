В Атяшевском районе в результате ДТП пострадал 44-летний мужчина

В Атяшевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 44-летний мужчина.

Происшествие произошло днём 24 декабря недалеко от населенного пункта Низовка. По предварительной информации, 44-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шевроле-Нива», потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

Автомобилист доставлялся в районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи мужчина был отпущен домой.

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Источник: гибдд.рф