В Темникове был задержан пьяный водитель легковушки

В Темникове сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Поздним вечером 24 декабря возле дома №36, расположенного по адресу – улица Октябрьская, инспекторы ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Темниковский» остановили легковой автомобиль марки ВАЗ-21102, за рулем которого находился 27-летний молодой человек, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что ранее воитель легкового автомобиля уже привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

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Источник: гибдд.рф