28-летнего жителя Саранска осудили за избиение собутыльника

Суд вынес приговор в отношении 28-летнего жителя Саранска, обвиняемого в избиении мужчины.

11 августа текущего года 28-летний житель Саранска, находясь в кафе, расположенном по адресу – улица Ярославская, распивал алкогольные напитки в компании 30-летнего мужчины, приехавшего в город из Большеберезниковского района. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений житель Саранска жестоко избил своего оппонента. Пострадавший получил переломы нескольких ребер.

Решением суда в отношении жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф