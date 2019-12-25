В Саранске горел мусорный контейнер

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание мусорного контейнера.

Днём 24 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Попова. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит мусорный контейнер. Площадь распространения пламени составляла 0,5 кв. м.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания мусорного контейнера в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru