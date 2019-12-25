В Мордовии пострадали четыре пассажира и водитель иномарки, опрокинувшейся с моста

В Мордовии произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек.

Происшествие произошло ранним утром 25 декабря. По предварительной информации, 56-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Тойота-Авенсис», двигаясь в направлении Чувашии, из-за невнимательности проехал нужный поворот, в результате чего транспортное средство оказалось на аварийном мосту через реку Алатырь. В определенный момент машина опрокинулась с моста. От утопления транспортное средство спасли деревья на берегу реки.

Водитель иномарки и четыре его пассажира получили телесные повреждения. Пострадавшие были доставлены в больницу.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm