В Старошайговском районе столкнулись два автомобиля

В Старошайговском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Указанный инцидент произошел поздним вечером 24 декабря на одном из участков дороги, соединяющей Саранск и Краснослободск. Не смогли разъехаться два автомобиля, марки которых не сообщаются.

По предварительной информации, в результате данного ДТП никто не пострадал.

В ликвидации последствий происшествия принимали участие сотрудники МЧС.

Причина столкновения транспортных средств устанавливается.

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Источник: 13.mchs.gov.ru