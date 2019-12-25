В Старошайговском районе столкнулись два автомобиля

В Старошайговском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей.
Указанный инцидент произошел поздним вечером 24 декабря на одном из участков дороги, соединяющей Саранск и Краснослободск. Не смогли разъехаться два автомобиля, марки которых не сообщаются.
По предварительной информации, в результате данного ДТП никто не пострадал.
В ликвидации последствий происшествия принимали участие сотрудники МЧС.
Причина столкновения транспортных средств устанавливается.
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Источник: 13.mchs.gov.ru