В Рузаевском районе загорелась баня

В Рузаевском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

Поздним вечером 24 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Татарская Пишля. Возле дома №181, расположенного по адресу – улица Советская, загорелась баня. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 20 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия пока что не поступала.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru