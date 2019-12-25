В Мордовии прошло заседание рабочей группы по вопросам исполнения трудового законодательства

В Мордовии состоялось выездное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам исполнения законодательства о труде и занятости.
В ходе указанного заседания выступили руководитель и учредитель типографии «Красный Октябрь», имеющей долги по заработной плате перед работниками, генеральный директор ОАО «Ламзурь», имеющего дебиторскую задолженность перед типографией, надзирающий прокурор и представители контрольно-надзорных органов.
По результатам заседания был выработан механизм погашения задолженности по заработной плате до 27 декабря.
С начала нынешнего года в Мордовии в результате прокурорского вмешательства была погашена задолженность по заработной плате перед более 40 тыс. работников на общую сумму свыше 500 млн рублей.
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Источник: prokrm.ru