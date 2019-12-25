В Краснослободском районе горела надворная постройка

В Краснослободском районе произошло возгорание надворной постройки.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в ночь на 25 декабря. На территории населенного пункта Плужное загорелась надворная постройка, расположенная на улице Большой. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 15 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru