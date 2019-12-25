В Саранске 285 семей стали участниками мероприятия по обеспечению жильем

С 1 января по 19 декабря текущего года 285 семей Саранска были признаны участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей.

Жилье молодым семьям предоставляется в рамках действия ведомственной целевой программы под названием «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что на некоторых улицах Саранска 28 декабря ограничат движение транспортных средств. Причиной тому является проведение праздничной специализированной ярмарки по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции.

Источник: adm-saransk.ru