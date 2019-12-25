В Мордовии орудуют мошенники, которые представляются сотрудниками МЧС

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии предупреждают о том, что в республике под видом представителей ведомства действуют мошенники.

В последнее время в регионе было зафиксировано достаточно много случаев, когда на связь с предпринимателями выходили люди, которые представлялись сотрудниками МЧС и сообщали о грядущих проверках, а также предлагали купить определенную продукцию или приобрести различного рода подарки, чтобы проверочные мероприятия для представителей бизнеса прошли без каких-либо проблем.

Сотрудники МЧС напоминают, что перед проведением надзорных мероприятий обязательно письменно уведомляются проверяемые лица. Непосредственно при проверке представители ведомства находятся в форменной одежде и начинают проверку только после предъявления своих служебных удостоверений.

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Источник: 13.mchs.gov.ru