Полицейские разыскивают жителя Саранска, подозреваемого в вымогательстве

Сотрудниками правоохранительных органов разыскивается житель Саранска, который подозревается в совершении преступления.

Германчук Алексей Александрович 1977 года рождения, являющийся жителем Саранска, подозревается в совершении вымогательства.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8(8342) 29-90-39, 29-90-23, 8(987)9938757 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что 42-летнего жителя Саранска приговорили к исправительным работам за кражу телевизора.

Источник: 13.мвд.рф