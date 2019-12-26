29-летний житель Саранска подозревается в мошенничестве при получении льгот

В Мордовии 29-летний житель Саранска подозревается в мошенничестве при получении льготных выплат.

В октябре прошлого года 29-летний гражданин фиктивно зарегистрировался в доме, расположенном на территории села Монастырское. В действительности мужчина проживал в Октябрьском районе Саранска, а указанная постройка не являлась пригодной для проживания. Спустя некоторое время, у гражданина родился ребенок, которого он также прописал в упомянутом доме. В итоге мужчине была назначена ежемесячная выплата пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в двойном размере на основании того, что село Монастырское относится к зоне подвергшейся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Житель Саранска обманным путем получил льготные выплаты на общую сумму в размере 19,4 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф