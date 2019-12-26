В Мордовии осудили жителя Чебоксар, который до смерти избил мужчину

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 40-летнего жителя Чебоксар, который до смерти избил мужчину.

В августе текущего года в Саранске 40-летний преступник, находясь в квартире, расположенной по адресу – улица Попова, которую он и два его земляка арендовали, распивал алкогольные напитки в компании упомянутых мужчин. В ходе попойки между осужденным и одним из его собутыльников 53-летнего возраста вспыхнула ссора из-за малозначительного повода. Постепенно словесная перепалка переросла в драку. После завершения конфликта мужчины легли спать. Утром следующего дня преступник и второй его сосед по квартире обнаружили, что 53-летний гражданин скончался. Было установлено, что причинами смерти пострадавшего стали черепно-мозговая травма, перелом нижней челюсти и отек головного мозга.

Преступник покинул территорию Мордовии. Спустя некоторое время, мужчина был задержан в Чебоксарах и доставлен в Саранск.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 7 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф