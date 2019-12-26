Мошенник, представившийся сотрудником банка, ограбил жительницу Саранска

В Саранске местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился сотрудником банка.

Недавно жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил о том, что некие злоумышленники пытаются похитить со счета горожанки денежные средства. Затем незнакомец под предлогом пресечения противоправных действий попросил женщину назвать реквизиты её банковской карты, а также коды, указанные на обороте карты и полученные в смс-сообщении.

Жительница Саранска предоставила якобы работнику банка необходимую информацию, а после этого обнаружила, что с её счета были похищены денежные средства в сумме 54,19 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф