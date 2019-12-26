В Мордовии осужденные приняли участие в конкурсе на лучший маскарадный костюм

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии был проведен смотр-конкурс среди осужденных под названием «Лучший маскарадный костюм».

Представители каждого отряда демонстрировали свой маскарадный костюм на сцене клуба-столовой исправительного учреждения. Представление сопровождалось творческим номером.

Смотр-конкурс оценивался по балльной системе. Брались во внимание оригинальность представляемого костюма и творческое сопровождение.

Участники смотра-конкурса, признанные призерами, были награждены дипломами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su