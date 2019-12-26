Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии организовали и провели новогодний утренник

Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии совместно с администрацией Явасского городского поселения Зубово-Полянского района и профсоюзной организацией ведомства организовали и провели детский новогодний утренник.

Культурный центр УФСИН РФ по Мордовии стал местом проведения указанного мероприятия. Была подготовлена праздничная программа с веселыми играми и конкурсами.

Сказочные персонажи собрали детвору вокруг новогодней ёлки. Каждый ребенок рассказал стихотворение и получил от Деда Мороза подарок.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su