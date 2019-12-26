В Мордовии осужденные, имеющие алкогольную и наркотическую зависимость, прошли курс реабилитации

Осужденные лечебного исправительного учреждения №19 УФСИН РФ по Мордовии, имеющие алкогольную и наркотическую зависимость, прошли курс социально-психологической реабилитации.

Указанная работа направлена на создание комплекса мер для осуществления социально-психологической реабилитации и лечения с целью восстановления физического и психического состояния осужденных, формирования социально-приемлемых форм поведения, способности адаптироваться к окружающей социальной среде, функционирования в обществе без употребления алкогольных и наркотических веществ, профилактику совершения ими новых преступлений.

За осужденными, проходящими курс реабилитации, в течение шести месяцев были закреплены наиболее ответственные и опытные сотрудники.

Читайте также о том, что в Мордовии осужденных навестили родственники.

Источник: 13.fsin.su