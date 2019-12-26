Осужденный из Мордовии стал участником финального этапа чемпионата России по шахматам

Осужденный, содержащийся в исправительной колонии №5 УФСИН РФ по Мордовии, в режиме видеоконференцсвязи принял участие в финальном этапе всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных.

В финальном этапе всероссийского чемпионата по шахматам впервые были представлены игроки практически со всех регионов России.

В ходе напряженной борьбы первым в истории победителем всероссийского турнира по шахматам среди осужденных стал мужчина, отбывающий наказание в исправительном учреждении УФСИН РФ по Саратовской области.

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Источник: 13.fsin.su